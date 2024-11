Formiche.net - La tossicità della polarizzazione online è universale. Parla Quattrociocchi (Sapienza)

In termini di interazione sui social “non ci sono differenze sostanziali” tra diversi Paesi: “laè il motore del dibattito in un ambiente che punta all’intrattenimento”. Are a Formiche.net è Walter, professore di informatica all’Universitàdi Roma, dove dirige il Center for Data Science and Complexity for Society. È coautore di un recente studio pubblicato su Nature Communications, intitolato “Patterns of partisan toxicity and engagement reveal the common structure ofpolitical communication across countries”.L’analisi si sofferma sulle dinamiche dipolitica su Twitter (ora X) in nove Paesi: Canada, Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti. Quattro i risultati principali. Il primo riguarda lastrutturale dei network: le interazioni politiche, infatti, sono strutturalmente polarizzate, con una chiara divisione tra i gruppi politici di sinistra e destra.