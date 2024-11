Lapresse.it - Germania prepara le aziende a un possibile ‘scenario di guerra’

Leggi su Lapresse.it

Instanno iniziando itivi per l’eventualità di un’estensione della guerra che potrebbe avere un impatto ancora più diretto sul Paese rispetto all’attacco russo all’Ucraina.Secondo quanto riportato già il 18 ottobre dalla Frankfuerter Allgemeine Zeitung (Faz), la Bundeswehr ha recentemente iniziato ad addestrare letedesche sulla base del ‘Piano operativo’ approvato dai politici. La prima versione del documento strategico è lunga 1.000 pagine e i dettagli sono segreti.Cosa prevede il documentoIl documento elenca, tra le altre cose, tutti gli edifici e le infrastrutture che devono essere protetti per motivi militari.Contiene anche piani dettagliati su come procedere in caso di difesa, o prima, in caso di tensioni, cioè se si dovesse reagire con deterrenza a una manovra russa sul fianco orientale della Nato.