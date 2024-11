Gaeta.it - Cultura e creatività: il progetto ‘Sedici modi di dire ciao’ a Cittanova in Calabria

Facebook WhatsAppTwitter Dal 25 al 29 novembre, Giffoni approda a, un comune calabrese che ospita uno dei propri cantieri più dinamici e attivi. Ildiciao‘ si propone di stimolare lae ladei giovani affrontando temi significativi come la disparità nell’accesso a opportunità educative eli, che spesso porta a una dispersione scolastica preoccupante. Sostenuto da ‘Con i Bambini‘ e dalla Fondazione con il Sud, questorappresenta un’importante iniziativa sociale ele.Unper il futuroNato dall’idea di Giffoni,diciao‘ si realizza in collaborazione con enti locali e associazioni, tra cui la Scuola di Recitazione della, fondata da Walter Cordopatri. Il programma è concepito per coinvolgere attivamente i partecipanti, creando un ambiente stimolante dove poter esplorare diverse forme artistiche e comunicative.