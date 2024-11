Dailymilan.it - Calciomercato Milan, idea Sam Beukema per completare la difesa. L’indiscrezione

Leggi su Dailymilan.it

Ilha individuato in Samun possibile profilo con cui rinforzare lanella prossima sessione di. Le ultimeIlnon si ferma mai. La società rossonera sta già iniziando a lavorare in ottica della prossima sessione di, ovvero quella invernale, nonostante manchi ancora più di un mese al suo inizio.La dirigenza dei sette volte campioni d’Europa è alla ricerca di possibili soluzioni ai problemi principali di questa stagione. In primis, quello dei goal subiti. Già quattordici nelle prime undici giornate di Serie A. Troppi per una squadra che vuole puntare a vincere il campionato.Motivo per cui ilsembrerebbe essere pronto a formulare un’offerta per acquistare Samgià a gennaio.Ilfa sul serio per Sam. La richiesta del Bologna View this post on InstagramA post shared by Sam(@samSamperla