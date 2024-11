Ilnapolista.it - Ancelotti: «La salute mentale di Mbappé? È brutto speculare su questo»

Carlo, allenatore del Real Madrid, torna in conferenza stampa per presentare il match contro il Leganés.ha risposto alle diverse domande sulla condizione die sui giovani giocatori chiamati a sostituire gli infortunati. Sui giovani provenienti dalla cantera del Real dice:«Dargli minuti non è l’obiettivo della società. Abbiamo a cuore le giovanili, è importante, sono usciti tanti giocatori».: «Ladi? Che domanda è?»La posizione di Vinicius ein attacco:«Kylian non mi ha mai chiesto un posto in campo. Tutti vogliono stare negli undici, non hanno un posto fisso e si può cambiare a seconda delle situazioni della partita».Come sta Brahim Diaz?«È rientrato dall’infortunio ed è rientrato molto bene. Ha segnato gol, è rientrato in una condizione straordinaria.