Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2024 ore 07 | 30

DEL 22 NOVEMBREORE 07.20 GINA PANDOLFOBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA A1 FIRENZE-, CHIUSO IL TRATTO TRA PONZANONO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD, PER UN CAMION INTRAVERSATOALL’INTERNO DEL TRATTO CHIUSO IL TRAFFICO è BLOCCATO AL MOMENTO SONO 4 I CHILOMETRI DI CODA IN DIREZIONECHI è DIRETTO AUSCITA OBBLIGATORIA A PONZANONO, QUI COE PER 3 CHILOMETRISEGUIRE LE UNDICAZIONI PER STIMIGLIANO, POGGO MIRTETO, PASSO CORESE E, PERCORRERE LA STRADALE 4 DIR E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A FIANONOI MEZZI PESANTI DEVONO USCIRE A ORTE SEGUIRE LA SUPERSTRADA ORTE-VITERBO POI LA STATALE CASSIA 2 IN DIREZIONEE DAQUI RIENTRARE IN A1SEMPRE IN A1 ALTRO INCIDENTE TRA FABBRO E ORBVIETO, IN DIREZIONEAL MOMENTO SONO 4 I CHILOMETRI DI CODACI SPOSTIAMO A, SUL TRATTO URBANO DELLA A24SEMPRE PER INCIDENTE CHIUSO IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, PER IL TRAFFICO CHE PROVIENE DAL RACCORDO ANULAREINCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE USCITA CONSIGLIATA FIORENTINIE PER TRAFFICO INTENSO SI STA IN CODA SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA DALLA DIRAMAZIONESUD ALL’APPIAIN ESTERNA SI RALLENTA DALLA PRENESTINA ALLA NOMENTANAE DALL’AURELIA A PESCACCIODA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral