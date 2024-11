Lanazione.it - Scogliere di Marina, Giani rassicura: “L’intervento d’urgenza ha retto alla forza della mareggiata”

di Pisa (Pisa), 22 novembre 2024 – “di somma urgenza fatto dRegione Toscana ha trattenuto unache è stata fortissima, se in qualche punto qualche masso è venuto via, vorrà dire che in quel punto rifaremo la manutenzione, in attesa del lavoro strutturale che sarà fatto nel 2025”. A dirlo è il presidenteRegione Toscana, Eugenio, che interviene sulladi mercoledì mattina.spiega come secondo la relazione presentata dagli uffici tecnici ladi mercoledì è stata contenuta con successo, “nonostante le onde alte 5 metri” e che solo un rilievo tecnico accerterà se ci siano stati cedimenti e in quel caso verranno ripristinati. Gli occhi da Firenze sono ancora tutti puntati sudi Pisa. L’allerta arancione, infatti, per vento forte e mareggiate è stata prorogata con venti previsti fino anche a 110 km/h.