Navigazione pericolosa al porto di Terracina, Comune e Regione al lavoro per eliminare la barra sabbiosa

, 22 novembre 2024 – “Fin dal nostro insediamento ci stiamo impegnando per affrontare i problemi della portualità, collaborando strettamente con gli assessori regionali Ciacciarelli, Righini e Ghera per affrontare le questioni che necessitano di interventi immediati e nello stesso tempo proiettarci verso il futuro per quanto riguarda in particolare l’escavo e i trasporti“. Così il sindaco di, Francesco Giannetti, l’assessore alla Portualità Alessandra Feudi e l’assessore ai Lavori Pubblici Claudio De Felice.In particolare, per quanto riguarda lache rende difficile l’accesso allaLazio, anche su pressione delle cooperative dei pescatori, ha acquisito i rilievi e le indagini necessarie per stabilire come liberare dal pericolo il transito marittimo.