Maltempo Italia tempesta colpisce la città | raffiche di vento a 200 km h

L’ondata diannunciata sta toccando in queste ore l’. Disagi già dalla nottata e fenomeni destinati ad aumentare in intensità nelle prossime ore. La protezione civile ha diramato l’allerta in nove regioni per tutta la giornata di oggi e fino a domani. Particolarmente bersagliate saranno le regioni centrali dove è atteso un brusco calo termico insieme a piogge e, in alcuni casi, la neve che farà la sua prima comparsa sui rilievi.>> “Pronti alla denuncia”. Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti e la Rai diffidati: fatti serissimiFortissimedi, rischio mareggiate e neve anche a bassa quota in Toscana. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha aggiornato la situazione: “È attesa una ulteriore intensificazione del. Lehanno già raggiunto i 100 km/h sull’isola di Gorgona, i 90 km/h sul litorale e hanno superato i 200 km/h sull’Appennino tosco-emiliano.