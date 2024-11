Ilrestodelcarlino.it - Il concorso nel servizio sanitario delle Marche: quasi trecento per otto posti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Macerata, 22 novembre 2024 – In 268 hanno fatto domanda per partecipare alpubblico aggregato degli enti delregionale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato didi tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro: quattro da destinare all’Ast di Pesaro – Urbino, tre all’Ast di Macerata (che ha gestito la procedura), due all’Ast di Fermo, uno all’Ast di Ancona e uno all’Inrca. Un bel gruppo, per un numero dipoi non così elevato. La montagna a corto di medici: “Ogni giorno 120 chilometri per seguire 1.600 pazienti” Ma, come spesso accade, tra la partenza e l’arrivo la situazione può cambiare anche radicalmente. Intanto due sono stati esclusi e, quindi, quelli ammessi alsono stati 266.