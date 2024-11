Iodonna.it - «Ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di se stessi e imparare a fare spazio all’amore vero»

Leggi su Iodonna.it

È passato un anno da quando Chiara Ferragni e Fedez festeggiavano l’ingresso nella loro nuova casa in attesa del Natale. Da allora dei Ferragnez non è rimasto nulla. I due si sono separati e il loro addio è ancora molto chiacchierato. Ora, dopo tanto tempo, è la stessa influencer a tracciare il bilancio di quello che definisce l’anno «più difficile della mia vita». Chiara Ferragni, chiusa l’indagine per truffa aggravata per il caso Pandoro e uova di Pasqua X Leggi anche › Chiara Ferragni e Fedez, primo incontro per il divorzio: e non manca la tensione Il 2024 di Chiara FerragniPrima lo scandalo Balocco poi la separazione dal marito: non è stato un anno semplice per Chiara Ferragni.