Cityrumors.it - Diletta Leotta via da Mediaset: ascolti troppo bassi per “La Talpa”. Cambia il palinsesto

Leggi su Cityrumors.it

i piani di. Lanon funziona:per il reality. La decisione di Piersilvio Berlusconi.“La” torna in letargo. Questa la decisione di Piersilvio Berlusconi dopo le ultime statistiche degli. Lo Share del programma conarriva a malapena sopra il 10%.poco per gli standard di Cologno Monzese che deve, inevitabilmente, recuperare il terreno perduto. A Milano si stanno interrogando.fa il suo esordio a(Foto ANSA) – Cityrumors.itIl reality arranca: solo il GF riesce ancora a catturare l’attenzione dei telespettatori. A fasi alterne. Le fiction piacciono soltanto parzialmente. La nuova serie di Amendola si sta rivelando un flop. O meglio: i telespettatori la guardano, ma non in prima serata al venerdì.