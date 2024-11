Sport.quotidiano.net - Ci pensa sempre Jannik. Rimonta da eroe Davis, doppio-sogno con Matteo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Si riannoda il filo di un’avventura cominciata un anno fa. Come nel 2023Sinner entra, ribalta le sorti di una partita, e fa la differenza da vero numero uno. Era successo l’anno scorso contro l’Olanda: giocò, sotto 1-0 prima il singolare, poi il, centrando la semifinale. E’ successo anche ieri a Malaga, contro un’Argentina con il fuoco nel petto. Una sfida partita in salita, con il blackout al debutto di Musetti. Una sfida che Sinner riporta subito in parità, poi la scelta di capitan Volandri, che fa discutere ma fa la differenza. Schiera la strana coppia Sinner-Berrettini per ilal posto dei rodati Bolelli e Vavassori. Il coraggio aiuta gli audaci. E fa tirar loro un sospiro di sollievo. La partita. A volte ci sono geni inaspettati pure dove sembra impossibile trovarli.