Isaechia.it - Alessandro Basciano, parla il suo avvocato: “Tra lui e Sophie Codegoni vi0lenza verbale che si sono scambiati a vicenda, solo che lei…”

L’Leonardo D’Erasmo ha rilasciato un’intervista a Fanpage dopo il mandato d’arresto del suo assistito,, e le frasi intimidatorie e minacciose riportate da ADNKRONOS.Secondo il legale, quella che legava, era una relazione non sana da entrambi i fronti e che si limitava ad un’aggressività:Sicuramente si tratta di un rapporto non sano, ma è sbagliato dire che lui fosse violento o la perseguitasse perché se una persona ti perseguita non continui a vederla.D’Erasmo ha spiegato che i due avevano deciso di comune accordo di ritirare le reciproche denunce:e il mio assistito avevano rimesso vicendevolmente le querele che avevano sporto l’uno contro l’altra qualche mese fa. Lui l’aveva denunciata per sottrazione di minore, perché si era portata la bimba all’estero senza il suo consenso.