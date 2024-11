Liberoquotidiano.it - Sanremo 2025, Conti: "Ci saranno più cantanti e potranno duettare tra loro per le cover"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Milano, 21 nov. - (Adnkronos) - "Avevamo previsto 24 canzoni ma le aumenteremo", lo ha annunciato il direttore artistico diCarlo, durante la Milano Music Week. I brani in gara, ha aggiunto, verranno annunciati il primo dicembre al Tg1 delle 13.30. "Non ne potrò mettere 40 - ha scherzato - perché poi deve iniziare il dopofestival e non posso andare oltre".Durante un incontro alla Milano Music Week,torna sue scherza: "Chi te l'ha fatto fare? È una domanda che mi fanno tutti. La prima a farmela è stata mia moglie, poi quando hanno annunciato il mio ritorno al tg hanno mostrato una mia immagine di 10 anni fa, lei ha detto ‘come eri magro'. Torno con la stessa freschezza ed energia sul palco. Ho detto sì in primis perché è il mio lavoro, poi perché ho sentito, al di là della Rai, l'affetto dei discografici, delle major e degli indipendenti, tutti erano d'accordo sul mio nome.