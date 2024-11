Lanazione.it - Missione: sicurezza idraulica. Bisenzio, i lavori del Consorzio. Argini restaurati e rafforzati

Prosegue l’attività di manutenzione ordinaria deldi Bonifica 3 Medio Valdarno. Manutenzione ordinaria che esula dalle somme urgenze post alluvione, ma che è necessaria, ovviamente, per rendere il più possibile sicuro e funzionale l’assetto idraulico del terriorio. Sono ormai vicini alla conclusione 420mila euro di interventi (iniziati a luglio) di restauro dell’argine destro del, a valle della A11. Sulle arginature più importanti, lo ricordiamo, illavora assieme alla Regione Toscana, come nel caso degli interventi di manutenzione su tratti delle opere idrauliche del, attorno all’attraversamento dell’autostrada A11, e anche per le opere idrauliche del torrente Iolo a Casale. Con un investimento di 420 mila euro ilha provveduto a una serie didi restauro e sistemazione in particolare sull’argine destro del, a valle dalla A11: da una parte sono state ripristinate diverse frane lato campagna, con ricarico sulla sommità della terra franata per regolarizzazione della quota.