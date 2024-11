Spazionapoli.it - Maratona Scudetto, Conte ha un grande vantaggio: perché il Napoli può crederci

Leggi su Spazionapoli.it

Ildipotrebbe davvero credere allograzie ad un importantenei confronti delle inseguitrici: di cosa si tratta I tifosi sono liberi di sognare, mentre la squadra dovrà continuare a lavorare con i piedi per terra per sperare di raggiungere realmente un obiettivo che, dopo il decimo posto della scorsa stagione, sembra ancora lontano. Ilè in testa alla classifica dopo 12 giornate. Ha 1 punto disu Inter, Atalanta, Fiorentina e Lazio e 2 sulla Juventus. Ha superato indenne le trasferte a San Siro (sia con i rossoneri che con i nerazzurri) e anche quella allo Stadium. Ossa rotte in casa contro la Dea e i biancocelesti all’orizzonte.Sono trascorse 3 soste per le nazionali, ma fino alla prossima, quella di marzo, il cammino è enorme. Bisognerà superare l’ultimo mese d’autunno e poi un inverno ricco di ostacoli, partite difficili, imprevisti e colpi di scena.