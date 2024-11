Oasport.it - LIVE Sinner/Berrettini-Gonzalez/Molteni 6-4, 4-5, Italia-Argentina 1-1 Coppa Davis in DIRETTA: fase calda nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5 Lungo il diritto di.40-15interviene a rete e chiude con la volée di rovescio. Un movimento da doppista in questo caso.40-0 Larga di un soffio la risposta di rovescio lungolinea di.30-0 Questo è il primo, vero punto che gli argentini vincono da doppisti, parando con le volée le bordate di diritto di.15-0 Scappa via la risposta di rovescio diin battuta.4-4non chiude la volée di rovescio, ma il rovescio difinisce in rete.40-0 Larga la risposta di rovescio di.30-0 Battuta vincente al centro.15-0 Ace esterno diin battuta.3-4 Lunga la risposta di diritto di.40-30 Larga la risposta di rovescio in allungo di.30-30 Ottima risposta di diritto di, stavoltanon riesce a gestire la volée di rovescio.