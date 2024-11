Tvzap.it - La truffa telefonica del +34: ecco cosa c’è dietro e come difendersi

Social. Ladel +34:c’è. Negli ultimi mesi le truffe telefoniche hanno raggiunto livelli preoccupanti. Oltre 3.500 segnalazioni sono state inviate dai consumatori al Portale Anti, gestito da ARTE in collaborazione con Codacons, Consumerismo No Profit, Assium e OIC. In queste ore è saltata fuori una nuovalegata al prefisso +34, la quale sfrutterebbe la tecnologia VoIP: vediamo nel dettaglio di chesi tratta eevitarla. ( dopo le foto)Leggi anche: Bancomat, nuova trappola allo sportello:si “mangia” le banconoteLeggi anche:via Sms colpisce utenti di Poste italiane:Leggi anche: False lettere nella cassetta della posta: occhio allaonlineLeggi anche: “Suo figlio ha avuto un incidente”, occhio alla: così provano a fregartidel +34:c’èIn questi giorni è nata una nuovalegata al prefisso “spagnolo” +34.