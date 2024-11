Lanazione.it - Il censimento dei Luoghi del cuore. La chiesa di Tellaro merita il podio

Serve uno sforzo ulteriore. Sì, perché nella classifica deideldel Fai, ladi San Giorgio nel borgo di, da qualche tempo, è scesa dalche ha lungamente tenuto stretto. Occupa un onorevole quarto posto, ma è staccata dal terzetto di testa, nella 12ª edizione dellanciato dal Fondo per l’Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Con i suoi 9.266 voti è preceduta dai 10.022 della Scuola militare edella Nunziatella di Napoli, dai 10.982 della Fontana Antica di Gallipoli (Lecce), con leader ormai lanciatissimo il Traghetto di Leonardo Da Vinci a Imbersago (Lecco), che colleziona addirittura 14.078 voti. Al quinto posto, il Castello di Feltre (Belluno) con 8.673 voti e tanto per concludere la top ten, al sesto c’è l’Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina sull’omonimo monte in Sicilia con 7.