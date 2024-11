Thesocialpost.it - Il bipartitismo italiano non giova a sinistra: senza un leader forte non si governa nell’avversità

La vera sensazione che esce da queste elezioni regionali è che i due partiti principali si stiano mangiando gli alleati. In Umbria ed Emilia Romagna vince il centroe la Meloni per spegnere polemiche e trionfi di giornata chiama con grande fair play e furbizia i vincitori. Ma al di la delle due vittorie dopo la cocente sconfitta in Liguria il test elettorale, che coinvolgeva il 7% degli italiani, ci segnala che gli elettori tendono sempre più a semplificare: i più penalizzati sono Lega e 5stelle, i più avvantaggiati FdI e PD. A questo turno ovviamente quest’ultimo, molto più radicato di classe dirigente in questi territori, due delle regioni a maggior qualità di vita in Italia. Questo conferma che dove c’è benessere e buoni servizi il PD si conferma per capacità gestionale, dove c’è malessere e servizi scadenti vincono proteste e promesse ed in questo la destra è più brava.