I Negrita sono pronti a tornare sul palco con il nuovo Negrita in tour 2025

Arezzo, 21 novembre 2024 – Isulcon ilin", 10 date che li porteranno la prossima primavera nei principali club italiani per presentare ilalbum di inediti previsto per il prossimo anno dopo ben 6 anni dall'ultimo disco in studio. La serie di concerti sarà un vero e proprio ritorno live per la band aretina dopo il grande successo dello scorso 27 settembre all'Unipol Forum di Assago (MI), una data unica completamente sold out per festeggiare i 30 anni di carriera, in occasione della quale la band ha presentato ilsingolo "Non Esistono Innocenti Amico Mio", primo estratto dal prossimo progetto discografico in uscita nelper Universal. Ilpartirà l'8 aprile da Roma per poi fare tappa a Napoli, Ravenna, Milano, Firenze, Venaria (To), Brescia, Padova, Rovereto (TN), Nonantola (MO).