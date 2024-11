Ilnapolista.it - Guardiola ha l'”occhio della tigre” di Rocky, ma il suo impero al City riserva minacce (Guardian)

Pepha deciso di restare al Manchestere rinnovare il suo contratto e completare il decennio nel club, nonostante la stagione in corso non stia andando come magari sperava.ha l'”” di, ma il suoalL’analisi delsulla decisione del tecnico spagnolo:La firma di Pepdi un nuovo contratto dimostra la grinta del tecnico, il suo “” come citava Apollo Creed aBalboa. Vuole ancora dimostrare la sua genialità. L’diè minacciato su più fronti: le quattro sconfitte consecutive, mai accaduto da quando è sulla panchina del club inglese, tra cui l’umiliante 4-1 subito contro lo Sporting; l’indagine per illeciti finanziari del club; il cambio generazionale significativo che dovrà subire il, visti i numerosi over 30.