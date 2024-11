Tvplay.it - Doppia gioia in casa Napoli: Conte scatenato, nuovi regali in arrivo

Leggi su Tvplay.it

Ilha cominciato a pianificare due colpi durante il mercato invernale.si prepara ad esultare: i nomi nel mirino.La sconfitta patita per mano dell’Atalanta lo scorso 3 novembre ed il pareggio contro l’Inter prima della sosta per le Nazionali hanno fatto squillare diversi allarmi in. Il rendimento offerto in campo dalla squadra ed il primo posto solitario in classifica soddisfano Antoniotuttavia gli ultimi risultati in campionato hanno spinto il club a riattivarsi e a pianificare l’acquisto di qualche elemento di qualità a gennaio.inin– TvPlay.it (LaPresse)La rosa assemblata in estate viene ritenuta all’altezza della situazione e capace, già da ora, di competere per lo scudetto. La dirigenza, in ogni caso, si muoverà in maniera concreta durante la sessione invernale del mercato così da aumentare le chance di vincere il titolo e battere la folta concorrenza.