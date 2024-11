Lanazione.it - Caso Abb. Seduta straordinaria dell’ufficio di presidenza del consiglio comunale di San Giovanni

Arezzo, 21 novembre 2024 – La crisi dello stabilimento ABB E-mobility di SanValdarno continua a destare grande preoccupazione tra i lavoratori e le istituzioni. In risposta ai 33 licenziamenti annunciati dall’azienda, il Presidente deldi SanValdarno, Lorenzo Martellini, ha convocato unadiper martedì 26 novembre, alle ore 17:30. La riunione vedrà la partecipazione delle Segreterie Provinciali di FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM, insieme alle R.S.U. di ABB E-mobility, con l’obiettivo di aprire un confronto congiunto sulla crisi aziendale. Sarà l’occasione per discutere le possibili azioni da intraprendere per salvaguardare i posti di lavoro e il futuro dello stabilimento. La crisi di ABB E-mobility rappresenta un colpo duro per il tessuto economico e sociale di Sane dell’intero Valdarno, soprattutto considerando il ruolo strategico del settore della mobilità elettrica.