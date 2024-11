Buoni pasto, tetto alle commissioni al 5% anche per il privato. L'aumento dei costi per le aziende e il rischio di meno servizi per i dipendenti

Leggi su Open.online

massimo del 5%per iutilizzati daidelleprivate. Ieri sera, mercoledì 20 novembre, il via libera definitivo all’emendamento inserito nel Dl Concorrenza a firma del deputato di Fratelli d’Italia Silvio Giovine. L’obiettivo raggiunto dal nuovo provvedimento è chiaro e più volte ricordato dsigle dei pubblici esercizi, da Federdistribuzione a Ancc-Coop fino a Confcommercio. Vale a dire la completa equiparazione delletrae pubblico, dove già nel 2022 era stato fissato il massimo al 5%. Ilera ancora, invece, un mercato “libero”, e per questo con percentuali di guadagno per le società emettitrici che a volte sfioravano il 20% del ticket stesso. Ma l’attenzione posta sull’uniformazione dei due emisferi di mercato sembra aver fatto passare in secondo piano l’impatto che una tale limitazione potrebbe avere suie sulle piccole imprese.