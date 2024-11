Gaeta.it - Yulia Bruschi si racconta al Grande Fratello 2024: cuore aperto su famiglia e sfide in Italia

Facebook WhatsAppTwitter Nel corso delha condiviso momenti diemotività, affrontando questioni personali legate alla sua infanzia e al trasferimento in. Questi racconti offrono uno spaccato della sua vita, mettendo in luce le difficoltà affrontate e l’importanza del legame con la madre, che ha giocato un ruolo cruciale nel suo percorso di crescita e identità.La difficile infanzia dihail suorivelando come le esperienze vissute durante la sua infanzia l’abbiano plasmata. Parlando in superled alha descritto la sfida di crescere in un nuovo Paese, esprimendo le difficoltà che ha vissuto da quando è arrivata incon la madre. Ricorda i momenti difficili a scuola, dove è stata frequentemente derisa per la sua incapacità di parlare fluentemente l’no.