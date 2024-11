Cultweb.it - Un sacchetto di biglie, qual è la storia vera che ha ispirato il film del 2017

Undialladello scrittore francese Joseph Joffo che, durante la Seconda Guerra mondiale, si vide costretto a separarsi dalla propria famiglia per fuggire all’occupazione tedesca della capitale Parigi.Con ventimila franchi in tasca, Joseph e suo fratello Maurice ricevettero istruzioni dal padre Roman, ebreo di origine russa, per dirigersi consiasi mezzo di trasporto verso Nizza, città costiera del sud della Francia occupata all’epoca dagli italiani, ma libera dalla presenza nazista. Tuttavia, dopo la caduta del governo Mussolini e la successiva fuga da Nizza, la città tornò in mano ai nazisti.Così, Joseph e Maurice furono catturati dalla Gestapo all’Hotel Excelsior. Provvidenziale fu l’intervento di un prete che fornì falsi certificati di battesimo per salvare i ragazzini.