Ilrestodelcarlino.it - Tempesta violenta di vento, nuova allerta nelle Marche: le zone a rischio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 20 novembre 2024 - Ilnon si placae l'arancione diramata dalla Protezione civile per la giornata di oggi 20 novembre, è stata prorogata alla giornata di domani giovedì 21 novembre. Oggi la giornata è stata critica in gran parte del territorio con alberi caduti e disagi dovuti alcon numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco dall’Anconetano all’Ascolano passando per il Pesarese. Molte strade e parchi sono stato chiusi.: il bollettino "Dal tardo pomeriggio - si legge nel bollettino - la ventilazione diverrà sostenuta dai quadranti occidentali con intensità dimoderato o fresco e raffiche che raggiungeranno il grado dimontane,collinari e burrasca forte o burrascaaree basso collinari e costiere delledi2 (Aree collinari e costiere settentrionali, ndr) e 4 (Aree collinari e costiere settentrionali) , in modo del tutto simile a quanto accaduto nella giornata di mercoledì 20".