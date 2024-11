Lanazione.it - Pramac non ferma la sua corsa. Nuovi investimenti sul territorio

Indopo la vittoria si festeggia ancora, con due prospettive: al centro i dipendenti e una nuova espansione sempre sul. Ad essere orgogliose della vittoria di domenica sono anche le comunità della Valdelsa e della Provincia di Siena. L’azienda fu fondata nel 1966 da Mario Campinoti e nonostante l’espansione a livello mondiale ha sempre tenuto nel senese il primo quartiere generale, con particolare attenzione verso i dipendenti. Da ricordare che ai suoi lavoratori lasciò un premio di risultato per l’anno 2021 cresciuto in media del 34% rispetto al precedente arrivando a erogare per alcuni dipartimenti aziendali un premio pari a 5.150 euro, fu tra i più alti di tutta Italia. Non è un caso che domenica i dipendenti e le loro famiglie hanno festeggiato la vittoria di Martin proprio in azienda.