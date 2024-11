Liberoquotidiano.it - "Polmonite da Legionella, ho avuto molta paura": Casa a Prima Vista, i giorni bui di Nadia Mayer

"Ladami ha molto spaventata":, agente immobiliare dell'edizione romana disu RealTime, lo ha rivelato al Corriere della Sera, spiegando di essere stata "ricoverata all'Aurelia Hospital di Roma, perché abito in zona, mi hanno accudita molto bene e non certo perché sono un personaggio noto: non mi avevano neppure riconosciuta! In queiho capito quanto la vita sia un dono, ogni giorno". Una malattia improvvisa e pesante. "Mi dico sempre, quando mi alzo dal letto, che sono fortunata - ha continuato -. Dopo una brutta malattia, quello che davamo per scontato ha una valenza completamente diversa. Ho, soprattutto perché ho perso un fratellino per meningite, mentre mia madre era incinta di me, e questo mi ha molto segnata". Parlando della sua famiglia, l'agente ha detto di avere cinque figli: "Tre femmine e due maschi: Marialuce, Mariachiara, Anastasia, Andrea a Luca, tutti tra i 23 e i 35 anni.