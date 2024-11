Ilfattoquotidiano.it - “Pensavamo di morire”: 22 persone intrappolate su una giostra impazzita rimangono sospese nel vuoto per ore

Ventiduenelsu una. Momenti di terrore a Knott’s Berry Farm, il parco divertimenti californiano dove lunedì la Sol Spin, un’attrazione che fa ruotare i passeggeri a sei piani d’altezza, si è bloccata improvvisamente, lasciando i visitatori in balia del panico. “Ha girato due volte e poi, quando siamo arrivati in cima, si è fermata“, racconta Yandel Espinoza, 14 anni, che era sullacon il fratello e il cugino. “Poi si è spenta e siamo rimasti bloccati lassù. Abbiamo iniziato a spaventarci:che saremmo morti”.Fortunatamente, nessuno dei passeggeri è rimasto a testa in giù, anche se Jaedyn Cannon, il cugino 13enne di Yandel, ha descritto la loro posizione come “strana”, “tipo di lato”. Dopo oltre due ore di attesa angosciante, i vigili del fuoco sono riusciti a liberare i passeggeri intrappolati.