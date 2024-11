Cityrumors.it - Morte Gianmarco Pozzi, il pm chiede l’archiviazione. Ma c’è una svolta ESCLUSIVA

Leggi su Cityrumors.it

La Procura di Cassino spinge per, ma occhio perché potrebbe avere una sorpresa inaspettata che fa cambiare le carteQuattro anni e mezzo dalladie la Procura di Cassino, nonostante ci siano diversi elementi strani per non smettere mai di indagare, all’improvviso ha fatto istanza di archiviazione. Una cosa che ha indispettito la famigliae i legali, ma anche qualcun altro di molto importante che, in silenzio, da lontano vigila, ma sa tutto e ha voluto manifestare vicinanza al papà e a tutta la famiglia, ed è pronto a far sentire la propria voce., il pm. Ma c’è una(Screenshot Cityrumors.it)La famiglia del 27enne romano, ex campione di kickboxing, che è stato trovato senza vita il 9 agosto 2020 a Ponza, non si è mai data per vinta e quando la procura di Cassino, che in questi quattro anni e mezzo ha visto davanti a sé carte e documenti che farebbero girare la testa a chiunque, dopo qualche tempo ha inoltrato un’istanza di