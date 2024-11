Oasport.it - LIVE Fenerbahce Istanbul-Monza 0-3, Champions League volley in DIRETTA: bis pesante dei brianzoli in Turchia!

18.32: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime sfide delitaliano in Europa. Buona serata!18.30: In casa Mint Lawani top scorer con 18 punti, molto bene Ivan Zaytsev con 17 punti e Rohrs con 13 punti. In casa16 punti per Gurbuz, 10 a testa per Gulmezoglu e Karyagin18.28: Terza vittoria consecutiva della Mintche sembra aver spiccato il volo dopo una prima parte di stagione nettamente al di sotto delle aspettative. Prova convincente della squadra di Eccheli che ha giocato un'ottima partita in fase cambio palla e ha limitato gli attaccanti avversari anche se l'opposto Gurbuz ha messo a più riprese in difficoltà i.23-25 VINCEAAAAAAAAAAAA! Errore al servizio Goumezoglu che aveva riportato sotto ilin questo terzo set!23-24 Muro Karyagin22-24 La palla appoggiata di Gurbuz da seconda linea21-24 Errore al servizio21-23 Diagonale di Gurbuz da zona 220-23 Murooooooooooooooooooo Berettaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa20-22 Diagonale di Lawani da zona 220-21 Palla spinta da zona 4 di Gurbuz19-21 Errore al servizio19-20 Mano out Karyagin da zona 218-20 Errore al servizio18-19 Primo tempo Durmaz17-19 Primo tempo Averill17-18 Out Zaytsev da zona 4.