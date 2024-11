Fanpage.it - La Svezia vince 6-0 ma infuriano le proteste per l’inspiegabile errore del VAR: “Mai visto prima”

Nel 6-0 dellasull'Arzebaijan in Nation League c'è stato spazio anche per furiose contestazioni dei padroni di casa su una clamorosa svista del VAR, che ha annullato per un fuorigioco inesistente una rete a Isak. Nelle immagini si notato le linee tracciate al momento sbagliato e nei replay si vede nettamente l'arbitrale. Che ha scatenato un confronto tra giocatori e arbitri: "Ho chiesto come fosse possibile. mi hanno risposto che è stata la scelta giusta".