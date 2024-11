Quifinanza.it - La Bce mette in guardia sul debito, rischi dall’instabilità dei mercati

La Banca centrale europea ha diffuso il Financial Stability Review di novembre, il rapporto suiper la crescita economica e la stabilità finanziaria dell’area euro. Nonostante la ripresa, pur debole, la Bce sottolinea diversi possibili fattori dio, soprattutto internazionali, per ilpubblico dei Paesi membri più esposti, come l’Italia.I problemi si estendono però anche a molte famiglie e imprese in condizioni di vulnerabilità. Anche le banche potrebbero finire sotto pressione con attivi di bilancio sempre meno consistenti e quindi possibili situazioni di crisi in caso l’economia dovesse nuovamente rallentare.Il rapporto della Bce sulla stabilità finanziariaNel suo ultimo rapporto sulla stabilità finanziaria, la Banca centrale europea ha sottolineato numerosia cui l’economia dell’area euro è esposta: “L’outlook per la stabilità finanziaria è oscurato da un’incertezza macro-finanziaria e geopolitica accentuata, insieme a un’incertezza crescente nelle politiche commerciali” comunica la Bce.