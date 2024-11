Secoloditalia.it - Da Floris puntata horror contro Meloni. Augias dà dell’ubriacone a Nordio. Santoro e Rossella, insulto libero (video)

Unadi “Dimartedì”. Il “tribunale” di Giovanniè in azione. Corradoche dàal ministro della Giustizia, Carlo. E che parla del comizio dia chiusura regionali così: : “È un delirio, un premier si può esprimere così? Trasecolo.”. Subito dopo, unche inveiscela presidente del Consiglio circa il caso Delmastro : “Deve dire che è un cogl.” urla l’ex anchorman. Che si picca di suggerire come e chi la premier deve insultare. Non vuole sentire ragioni e neppure le spiegazioni di Giorgia“ha detto che gode nel vedere non respirare la mafia” e non i detenuti. Parlava di mafia, vi scandalizza? A me no”). Il tutto accade nelladi martedì 19 novembre. Il conduttore non deve faticare, la scaletta gliela conmfeziona la premier stessa: cioè,manda in onda spezzoni del comizio di Terni di venerdì e poi intervista i suoi ospiti che sono liberi di insultare toni, contenuti e parole della premier.