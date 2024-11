Formiche.net - Come sta cambiando il conflitto in Ucraina dopo mille giorni di guerra

Nelsimo giorno delrusso-ucraino, una serie di eventi significativi ha marcato un’importante escalation nelle dinamiche belliche. L’autorizzazione da parte dell’amministrazione Biden all’uso dei missili Atacms contro obiettivi in territorio russo ha trovato immediata applicazione, con Kyiv che ha condotto il primo attacco contro un deposito di munizioni nella regione di Bryansk, a circa 130 chilometri dal confine.La risposta di Mosca non si è fatta attendere: il presidente Putin ha firmato un decreto che modifica la dottrina nucleare russa, ampliando le condizioni per un possibile uso dell’arsenale atomico. La nuova dottrina stabilisce che un attacco con armi convenzionali da parte di uno Stato non nucleare, se sostenuto da una potenza nucleare, potrà essere consideratoun’aggressione congiunta contro la Russia, aprendo la possibilità di una risposta nucleare.