Calcio Giovanile Calci in testa Oltrera corsaro

Pisa 20 novembre 2024 – Nella Juniores Regionale Elite il Fratres Perignano pareggia a reti bianche contro lo Sporting Cecina (0 – 0) nonostante sia stato costretto a giocare in inferiorità numerica per oltre un’ora. Secondo posto regionale per la squadra di mister Lucarelli, a meno cinque dalla capolista Sestese. Cade in casa il San Giuliano, battuto 0 – 1 dal Maliseti Seano: sangiulianesi dunque fermi a sedici punti, comunque più otto sulle terzultime Pontassieve e Forte dei Marmi. Nel regionale precipita il Fornacette nonostante il cambio di guida tecnica: nel posticipo la squadra viene superata in casa (1 – 2) anche dall’Invicta Sauro che la supera in classifica lasciandola al terzultimo posto. Nove sconfitte in dodici gare per il Fornacette che deve ritrovare la qualità. Volano i Mobilieri Ponsacco di mister Pertici, primi in classifica con ventotto punti insieme al Castelfiorentino grazie al successo interno nel derby contro l’Urbino Taccola vinto 3 – 1.