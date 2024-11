Lettera43.it - Anci, Gaetano Manfredi eletto all’unanimità nuovo presidente

Leggi su Lettera43.it

Come ampiamente preannunciato,è ildell’. Il sindaco di Napoli, primo del capoluogo campano a ricoprire questo ruolo, è statodai 742 delegati dell’assemblea, in rappresentanza di 7 mila comuni italiani. Il ruolo del viceè andato a Stefano Lo Russo, sindaco di Torino.del Consiglio nazionale è invece Marco Fioravanti, primo cittadino di Ascoli Piceno.succede ad Antonio Decaro. La 41esima edizione dell’assemblea dell’al Lingotto di Torino si aprirà ufficialmente alle 17 del 20 novembre con Sergio Mattarella, per una tre giorni di incontri con più di 5 mila tra sindaci e amministratori provenienti da tutta Italia.: «Bisogna mettere i problemi dei Comuni davanti alle appartenenze politiche»Prima dell’inizio dell’assembleaha chiarito i suoi obiettivi: «Bisogna mettere i problemi dei Comuni davanti alle appartenenze politiche, guardare agli interessi dei cittadini che noi rappresentiamo.