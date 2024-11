Gaeta.it - Tavolo regionale su IMR: focus su investimenti e occupazione nello stabilimento di Teramo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Scenari incerti per il futuro delloIMR arichiedono un’attenta valutazione delle strategie industriali e occupazionali. In un, si è discusso del ruolo dell’azienda nel contesto economico abruzzese e delle preoccupazioni dei sindacati riguardo i trasferimenti di linee produttive. L’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, ha invitato l’azienda a presentare chiaramente i propri piani.L’incontro con i rappresentanti di IMRRecentemente si è tenuto un incontro tra l’assessore Magnacca e i dirigenti di IMR, una realtà specializzatastampaggio e assemblaggio di prodotti plastici per il settore automotive. Durante la riunione, è emersa la necessità di acquisire informazioni dettagliate riguardo al piano industriale e agliprevisti per la regione.