Sciopero nazionale dei medici | 12 milioni di prestazioni sanitarie a rischio il 20 novembre

Gaeta.it - Sciopero nazionale dei medici: 1,2 milioni di prestazioni sanitarie a rischio il 20 novembre

Facebook WhatsAppTwitter Mercoledì 20si preannuncia come una giornata critica per il sistema sanitario italiano. Un annuncio didi 24 ore coinvolgerà, dirigenti sanitari, infermieri e altre figure professionali del settore. Le sigle sindacali Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up hanno organizzato questa astensione dal lavoro per richiamare l’attenzione su problematiche urgenti nella sanità. Questo movimento potrebbe comportare la cancellazione di una vasta gamma di, mettendo in evidenza le difficoltà che affliggono un settore già sotto pressione.Le conseguenze delloLa mobilitazione sindacale potrebbe comportare una serie di disservizi significativi per i pazienti. Secondo le stime, il numero totale dellesale a 1,2