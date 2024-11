Quotidiano.net - Sciopero medici e infermieri del 20 novembre. Esami e operazioni a rischio: ecco quali

Roma, 192024 - Un milione e duecentomila prestazioni sanitarie rischiano di saltare, compresi gli interventi chirurgici non urgenti. È la stima delle conseguenze dovute allonazionale di 24 ore del comparto sanitario -, dirigenti,e altre professioni in ambito medico - indetto per mercoledì 20. “Atutti i servizi di assistenza - dicono le sigle sindacali -: 50milaradiografici, 15mila interventi chirurgici programmati e 100mila visite specialistiche. Garantite le prestazioni d'urgenza”. A proclamare losono le sigle Anaao Assomed e Cimo-Fesmed per ie Nursing Up lato, che dalle 12 di domani manifesteranno a Roma in Piazza SS Apostoli. Visite erischiano di saltare Chi può scioperare Motivi delloMANIFESTAZIONE DEIE DEGLIIN OCCASIONE DELLONAZIONALE, MANIFESTANTE, MANIFESTANTI, PROTESTA, CARTELLO CON GLI OSPEDALI VUOTI CHE CI CURERA’? Visite erischiano di saltare Sono 1,2 milioni le prestazioni sanitarie che potrebbero saltare per loindetto per domani in tutta Italia.