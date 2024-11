Puntomagazine.it - Roma Frodi fiscali: riciclaggio e autoriciclaggio nell’interesse di una ‘ndrina

Misure cautelari per 25 persone. Operato contestualmente sequestro preventivo per complessivi 7 milioni di euroSu delega della Procura della Repubblica di– Direzione Distrettuale Antimafia, finanzieri del Comando Provinciale di, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO), ieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 25 persone. Dei 25 indagati, 7 sono in carcere, 12 agli arresti domiciliari e 6 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le persone destinatarie del provvedimento cautelare sono indagate, tra l’altro, per emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento e distruzione di documenti contabili,, auto, indebita percezione di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori.