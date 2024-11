Regeniteste | lo vidi sfinito da tortura

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.51 "Giulio Regeni era ammanettato con le mani dietro la schiena, con gli occhi bendati. L'ho rivisto che usciva dall' interrogatorio,dalla. Era tra due carcerieri che lo portavano a spalla, in cella".Così un palestinese ex detenuto in una struttura degli apparati egiziani,in un video mostrato al processo a Roma per la morte del ricercatore rapito,to,ucciso al Cairo La sorella di Giulio,Irene,sentita come testimone,ha detto:"Ricordo una telefonata nella quale mamma mi disse:'Hanno fatto tanto male a Giulio'".