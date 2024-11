Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 4-3, Europei curling femminile in DIRETTA: due punti danesi nel settimo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOTTAVO END09:57 Sono due i. Scandinave che si riavvicinano.4-3.09:55 Seconda giocata articolata di Constantini, che osa una doppia bocciata lasciando totalmente sguarnito il centro della casa. Dupont non avrà problemi a mettere il punto, ma bisognerà misurare per capire se ce ne sarà un secondo.09:53 Stefania elimina la guardia avversaria. Al momento tre ini, ma la visuale per Dupont è priva di ostacoli. Azzurre che possono permettersi anche di forzare il punto alle.09:52 Errore anche di Halse, che non riesce a bocciare le due pietrene a punto. Tocca a Constantini.09:50 Sbaglia stavolta Giulia, che fallisce il tentativo di eliminare la guardia danese.09:49 Bocciata perfetta di Zardini Lacedelli che aggiunge inoltre la stone nel cuore della casa.