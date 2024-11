Sport.quotidiano.net - Le prime sfide che aspettano il sostituto di Cagnardi: ha sempre fatto della retroguardia un punto di forza. Ma c’è l’americano da valorizzare. La difesa da registrare. Senza perdere Gabriel

La chiamata da partesocietà, l’accordo raggiunto e adesso di nuovo in campo alla guidasua Fortitudo. Da oggi Attilio Caja torna alla guida di una Fortitudo che aveva portato alla finale promozione con Trapani e che adesso, dopo 5 mesi, ritrova a metà classifica con un bilancio di 4 vittorie e 7 sconfitte ed in chiara difficoltà di gioco e di idee. Il lavoro non mancherà per il tecnico pavese che hapressione asfissiante sugli avversari il proprio credo e che adesso si trova a gestire quella che conti alla mano è la dodicesimadel campionato, con una efficacia ben lontano da quello che Caja vorrà dai suo giocatori. Dall’intenso lavoro settimanale che attende Matteo Fantinelli e compagni, il primo passo che ci si attende è proprio un cambio di registro daldifensivo e sopratutto dell’atteggiamento di una squadra che sta rendendo al di sotto di quelle che sono le sue potenzialità.