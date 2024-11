Gaeta.it - La sfida della povertà in Italia: la richiesta di unire le forze per un cambiamento reale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Lainrappresenta un tema centrale nel dibattito politico e sociale. L’avvocatura per una risposta unitaria da parte delle istituzioni è stata messa in evidenza da Don Marco Pagniello, direttore di Caritasna. Durante l’inaugurazione di una fabbrica di caramelle a Cerignola, l’esponente ha sottolineato l’urgenza di affrontare questa crisi con un’organizzazione che superi le divisioni politiche, per portare a termine una serie di interventi concreti.L’iniziativaCaritas e il progetto socialeL’evento di Cerignola ha segnato il lancio di un progetto significativo gestito dalla cooperativa sociale Charlie fa surf, che opera in sinergia con la Caritas diocesana di Cerignola-Ascoli Satriano. Finanziato con i fondi dell’8 per mille, il progetto si propone di offrire opportunità a giovani segnalati dai servizi sociali minori di Bari, dando loro la possibilità di reinserirsi attivamente nella società.