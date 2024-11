Sport.quotidiano.net - Il giovane ha segnato il gol del pareggio del Matelica. Amico: "Travolto da una gioia infinita»

Contro il K Sport Montecchio Gallo, una delle leader del campionato, iltrova il terzodi fila. A firmare la rete dell’1-1 è stato un ragazzo di casa, Pietro(foto), classe 2005, gettato nella mischia dal tecnico Giuseppe Santoni nel momento in cui serviva l’energia giusta per recuperare lo svantaggio., domenica hadavvero un gol pesante: la panchina è letteralmente esplosa e sono corsi tutti in campo ad abbracciarvi. "L’emozione che ho provato è stata qualcosa di indescrivibile, segnare il gol delcontro una delle squadre più forti dell’Eccellenza sarà sicuramente un ricordo che mi rimarrà nel cuore". Ha una dedica in particolare? "Il primo pensiero va alla mia famiglia e agli amici, i primi a credere sempre in me in qualsiasi momento.