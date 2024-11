Giubileo, accordo franchigie straordinarie scioperi con no Cgil

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 19 nov. (askanews) – Questa mattina è stato sottoscritto, su iniziativa della commissione di garanzia sugli, il protocollo tra le parti sociali per il2025 che contempla, relativamente ad alcuni eventi in cui si prevede una significativa partecipazione di pubblico,durante le quali evitare astensioni dal servizio (nei settori trasporti, sicurezza, igiene ambientale e sanità), in un arco temporale in cui si consideri anche il giorno precedente e successivo all’evento. Laha non firmato il protocollo. Nel corso delle riunioni svoltesi presso la sede dell’autorità (con la partecipazione della presidenza del consiglio dei ministri, del Comune di Roma il cui sindaco è il commissario straordinario per il, e dei ministeri dei Trasporti, dell’Interno e della Salute) sono stati individuati nove eventi strategici per la Capitale nei quali è previsto un grande flusso di partecipanti: 23-24-25 dicembre 2024 apertura Porta santa Basilica di San Pietro; 4-5-6-7 aprile 2025degli ammalati e del mondo della sanità; 24-25-27-28 aprile 2025degli adolescenti; 27-28-29-30 aprile 2025delle persone con disabilità; 30 aprile-1-4-5 maggio 2025dei lavoratori; 15-16-18-19 maggio 2025delle Confraternite; 29-30 maggio-1-2 giugno 2025delle famiglie, nonni e anziani; 27 luglio-5 agosto 2025dei giovani; 5-6-7 gennaio 2026 chiusura Porta santa Basilica di San Pietro.